Sinkender Personalstand als Hauptproblem der Justiz

Wien – Der sinkende Personalstand in der Justiz ist ein bereits seit Jahren beklagtes Problem. Clemens Jabloner, Justizminister der Übergangsregierung, sprach in seinem Wahrnehmungsbericht von „zum Teil massiven Personaleinsparungen der letzten Jahre“. Nach den derzeit noch gültigen Plänen soll dieser Kurs in den kommenden Jahren noch weitergehen; und das, während bei der Polizei aufgestockt wird.