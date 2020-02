Android-Smartphones: Neue Sicherheitslücke entdeckt

Wer also ein Android-8 oder 9-Smartphone hat, sollte Bluetooth bis auf weiteres deaktivieren, wenn auf dem Smartphone keinen Sicherheitspatch gibt, der aus dem Februar 2020 stammt. Bei Android 10 wurde die Lücke bereits geschlossen. Google hat Anfang Februar einen Sicherheitspatch ausgeliefert, der das Problem beheben sollte. Trotzdem aufgepasst: Dieser Patch wurde jedoch noch nicht bei allen Smartphones ausgerollt. Viele Hersteller geben die Sicherheitspatches erst mit Verzögerung an ihre Systemversionen und damit an ihre Kunden weiter, warnt die Internetplattform futurzone. (TT.com)