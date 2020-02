US-Demokraten bestätigen offiziell Sieg von Buttigieg in Iowa, Biden-Video regt auf

Die Ergebnisverkündung hatte sich wegen einer technischen Panne tagelang hingezogen. Unterdessen zog der unter Druck geratene Ex-Vizepräsident Joe Biden kurz vor der nächsten Vorwahl in New Hampshire mit einer Aussage im Wahlkampf Kritik auf sich.

Wegen des hauchdünnen Vorsprungs von Buttigieg kündigte Sanders' Wahlkampfteam an, das Ergebnis bei der Parteisektion in Iowa überprüfen zu lassen. Die Auszählungen seien "inkompetent" ausgeführt worden, monierte Sanders' Kampagnenmanager Faiz Shakir. Ursache für die Panne war nach Angaben der Demokraten ein Programmierfehler bei einer App, welche die Daten aus den einzelnen Wahlbezirken sammelte.

In New Hampshire sorgte Ex-Vizepräsident Biden unterdessen mit einem im Internet viel kritisierten Auftritt für Schlagzeilen: Bei einer Wahlkampfveranstaltung bezeichnete er eine junge Frau als "verlogene, hundsgesichtige Pony-Kavalleristin". Die 21-jährige Studentin hatte Biden um eine Erklärung für dessen schlechtes Abschneiden bei der Vorwahl der Demokraten in Iowa gebeten.

Am Dienstag findet im Bundesstaat New Hampshire die zweite Runde der Vorwahlen statt. In dem Bundesstaat an der US-Ostküste werden dem 78-jährigen Sanders die besten Chancen auf einen Sieg eingeräumt. Umfragen sehen Buttigieg an zweiter Stelle. Der 38-jährige Ex-Bürgermeister sieht sich nach seinem Überraschungssieg in Iowa inzwischen zunehmend mit Vorwürfen aus den Reihen seiner Mitbewerber konfrontiert, er sei zu unerfahren für das Präsidentenamt. (APA, AFP)