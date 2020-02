„Leaks“ durch Staatsanwälte? Zwei Anzeigen eingebracht

Wien – Zwei Anzeigen hat die Auskunft von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Montag nach der Justiz-“Aussprache“ zur Folge, zwei „hochrangige“ Journalisten hätten ihm gesagt, dass ihre Medien Akten durchaus auch von Staatsanwälten bekommen hätten. FPÖ und NEOS witterten Amtsmissbrauch und bringen Anzeige gegen – unbekannte – Staatsanwälte ein. Die SPÖ richtet an Kurz eine parlamentarische Anfrage.

Wenn Journalisten aus der Staatsanwaltschaft Informationen über Verfahren erhalten, wäre das „mutmaßlicher Amtsmissbrauch“. Da Kurz diesen „nach eigenen Angaben bisher vertuscht und nicht zur Anzeige gebracht hat, wird das die FPÖ übernehmen“, kündigte Klubobmann Herbert Kickl in einer Aussendung an. „Unbekannte Täter aus dem Bereich der Staatsanwaltschaft“ will die FPÖ bei der Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft anzeigen - und dafür Kurz und zwei „von ihm unter Wahrheitspflicht bekannt zu gebende Journalisten“ als Zeugen anbieten.