Dancing Stars fertig „verkuppelt": Die Parkett-Paarungen stehen fest

Wien – Wenn ein Promi mit einem Profi live im ORF das Tanzbein schwingt, ist wieder Zeit für die „Dancing Stars": Zum 13. Mal beginnt jetzt für zehn Teilnehmer und ihre Partner das intensive Standardtanz-Training. Nach mindestens 50 Stunden wagen sich die Damen und Herren ab 6. März dann vor Publikum aufs Parkett. Mit wem die Berühmtheiten aus Kultur und Sport antreten, wurde am Montag in Wien bekannt gegeben.

In der dritten Sendung muss das erste Duo die Show verlassen, wenn die Punkte von Jury und Publikum nicht reichen. Am bewährten Konzept der BBC wurde auch diesmal wenig verändert. Moderiert wird auch diese Ausgabe wieder von Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger. Während der bald 70-Jährige EAV-Barde die dritte Staffel an der Seite von Kelly Kainz für sich entscheiden konnte, gestand seine Kollegin ein: „Ich würde mich das nicht trauen." Am 15. Mai sollen die Sieger 2020 feststehen. (APA)