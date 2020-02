Unterschiede bei Zigarettenpreisen: EU überlegt Mindestsätze

Brüssel – Ein Packerl Zigaretten um 2,57 Euro in Bulgarien – oder um 11,37 Euro in Irland. Der krasse Unterschied bei Tabaksteuern in den EU-Staaten schadet aus Sicht der EU-Kommission dem Kampf gegen Krebs und sollte überarbeitet werden.

Diese sehen Mindestsätze bei der Tabaksteuer vor, die aber in den einzelnen EU-Staaten übertroffen werden können. Die östlichen Staaten haben relativ niedrige Tabaksteuern und damit auch preiswerte Zigaretten. In Bulgarien sind sie am billigsten, doch liegt zum Beispiel auch Polen mit einem mittleren Päckchenpreis von 3,26 Euro sehr günstig. Österreich liegt im unteren Mittelfeld, eine Schachtel kostet um die fünf Euro. Dagegen sind Zigaretten nicht nur in Irland, sondern auch in Frankreich (7,78 Euro) und Großbritannien (8,77 Euro) sehr teuer.