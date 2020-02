Zusammenarbeit von ÖVP und Grünen in Amstetten

Amstetten wird schwarz-grün: Nachdem die ÖVP bei der Kommunalwahl am 26. Jänner die SPÖ von Platz eins verdrängt hatte, hat sich die Volkspartei mit den Grünen auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Bei der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 19. Februar soll Christian Haberhauer zum Bürgermeister gewählt werden, wurde am Montag mitgeteilt. Er wird in Amstetten zum ersten ÖVP-Stadtchef seit 1965.