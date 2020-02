Boko-Haram-Abspaltung: Jihadisten töteten mindestens 30 Zivilisten in Nigeria

Abuja – Im Nordosten Nigerias haben Jihadisten mindestens 30 Menschen getötet und zahlreiche Frauen und Kinder entführt. Die Angreifer attackierten am Sonntagabend Dutzende Fahrzeuge in der Nähe von Maiduguri, der Hauptstadt des Bundesstaates Borno, wie ein Sprecher der Regionalregierung am Montag mitteilte. Demnach wurden 18 Fahrzeuge in Brand gesteckt und drei Busse entführt.