Rekrut nach Marsch in Niederösterreich tot: Ermittlungen wurden eingestellt

Krems – Nach dem Tod eines Rekruten 2017 in Horn hat die Staatsanwaltschaft Krems die Ermittlungen eingestellt. Wie der ORF Niederösterreich am Montagabend berichtete, kam die Anklagebehörde zu dem Schluss, dass die Vorgesetzten des Grundwehrdieners beim Marsch, nach dem der 19-Jährige starb, alle Vorschriften eingehalten hatten. Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft ist noch nicht rechtskräftig.

Der 19-jährige Soldat der Garde war am 3. August 2017 bei einem Fußmarsch in der Nähe der Kaserne in Horn im Waldviertel zusammengebrochen. Er starb später im Krankenhaus. Todesursache war laut Obduktion eine Überhitzung des Körpers. Bei einer Blutuntersuchung des Rekruten wurde außerdem ein akuter Infekt festgestellt, der zu einer Sepsis geführt hatte.