Oscar-Gala zog weniger US-Fernsehzuschauer an als jemals zuvor

Los Angeles – Die Oscar-Gala hat in diesem Jahr weniger US-Fernsehzuschauer angezogen als jemals zuvor. Nur 23,6 Millionen Menschen schalteten am Sonntagabend bei der im Sender ABC übertragenen Zeremonie ein. Das war ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als 29,6 Millionen Menschen die Preisverleihung im Fernsehen verfolgt hatten.

Die Washington Post merkte an, mit musikalischen Auftritten von Pop-Legende Elton John und Filmkomponist Randy Newman habe der Oscar-Abend so gewirkt wie in den vergangenen „zwei oder drei Jahrzehnten".