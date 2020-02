Die Haie hoffen noch: Jeder Sieg zählt jetzt fast doppelt

Der Ernst des Eishockey-Lebens, in dem es auch um Verträge für die Zukunft geht, holt die Cracks in der Quali-Runde der Erste Bank Eishockeyliga in den kommenden zweieinhalb Wochen mit Sicherheit ein. Acht Spiele in den 19 Tagen entscheiden darüber, wem in der unteren Tabellenhälfte doch noch der Sprung ins Play-off gelingt. Und da stehen die Haie heute vor einem „Muss“-Sieg gegen den Tabellennachbarn aus Dornbirn, der nach dem Trainerwechsel unter Coach Kai Suikkanen in den letzten beiden Spielen Beton anrührte. Nach einem 1:0-Penaltysieg in Villach gab es einen 2:1-Overtime-Heimsieg über Znojmo. Wenn man so will, reichte somit ein einziges Tor in der regulären Spielzeit über 120 Minuten für vier Punkte.