Gewinn bei Daimler 2019 mehr als halbiert

Der deutsche Autobauer Daimler ächzt unter Milliardenkosten und muss erneut einen drastischen Gewinneinbruch verkraften. Unter dem Strich blieben für 2019 gerade noch 2,4 Mrd. Euro übrig, teilte der Konzern am Dienstag in Stuttgart mit. Das sind 64 Prozent weniger als 2018, als sich der Gewinn auf 7,6 Mrd. Euro summiert hatte.

So muss Daimler nicht nur die Investitionen in den Anlauf der Elektroauto-Produktion und in die Entwicklung teurer Zukunftstechnologien schultern. Auch die Rechnung für die Altlasten aus der Dieselaffäre ist im vergangenen Jahr immer länger geworden.