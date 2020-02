Mutter erstochen: 14-Jähriger zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

Wiener Neustadt – Weil er seine Mutter im Juli des Vorjahres in Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt) erstochen haben soll, ist ein 14-Jähriger am Dienstag in Wiener Neustadt nicht rechtskräftig zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die vorsitzende Richterin sprach von einem erheblichen Überwiegen der Milderungsgründe - der Strafrahmen hatte bis zu zehn Jahren betragen.

Die Messerattacke am 22. Juli wurde nach Angaben des Staatsanwalts durch einen Streit ausgelöst. Die 56 Jahre alte Mutter des Beschuldigten benötigte Hilfe am PC, der Jugendliche wollte nach einer mit Computerspielen zugebrachten Nacht aber lieber weiterschlafen. Nachdem die Frau dem Burschen die Rückkehr in sein Zimmer und damit ins Bett verboten und sich ihm in den Weg gestellt hatte, soll sie der 14-Jährige mit einem Küchenmesser attackiert haben. Laut Obduktionsergebnis erlitt die Mutter einen Herzdurchstich. Der Angeklagte meldete den Vorfall schließlich selbst, indem er per Notruf die Rettung verständigte.