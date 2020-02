Kein normaler Alkotest mehr möglich: Unfalllenker hatte etwa fünf Promille

Ansfelden – Bei einem Auffahrunfall Montagnachmittag in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) soll der Unfalllenker mit 5,24 Promille Alkohol am Steuer gesessen sein. Das berichteten mehrere Medien am Dienstag. Eine 68-jährige Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt. Die Polizei bestätigte den kolportierten Promillewert nicht, dementierte ihn aber auch nicht.