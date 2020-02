„Dr. Google“ tut in Österreich zu wenig gegen Selbstmorde

Innsbruck – Dass Medien eine wichtige Rolle bei der Suizidprävention spielen, ist bekannt. Auch digitale Technologien gewinnen diesbezüglich zunehmend an Bedeutung – so etwa Suchmaschinen. Mittlerweile ist es alles andere als ungewöhnlich, „Dr. Google“ bei gesundheitlichen Fragen zu konsultieren – auch beim Thema Selbstmord.

In einigen Ländern zeigt der Internetriese bei derartigen Suchanfragen eine Info-Box mit Hilfsangeboten bzw. Beratungshotlines an. Wie ein Forscherteam der Universität Wien im Zuge einer Studie herausfand, wird in Österreich so eine Info-Box – in Fachkreisen auch „Suizid-Präventions-Resultat“ (SPR) genannt – überhaupt nicht angezeigt. Anders ist das in den USA, wo Google die Hilfsangebote sehr wohl ausspuckt. In Deutschland wird die Info auch angezeigt, allerdings nicht immer.

Problematisch ist das deswegen, weil ein Aufzeigen derartiger Services tatsächlich dazu führen würde, dass Nutzer sie öfter in Anspruch nehmen. Das hat eine frühere Studie gezeigt. Demnach haben in den USA nach der Einführung des SPR mehr Menschen bei der Telefonseelsorge „Lifeline“ angerufen als vorher. Außerdem gibt es Belege, dass Krisenintervention über einen telefonischen Beratungsservice zu einer Reduktion der Selbstmordrate beitragen kann.

Die aktuelle Studie, die Florian Arendt (Universität Wien) gemeinsam mit Mario Haim (Universität Leipzig) und Sebastian Scherr (KU Leuven) durchführte, präsentiert erstmals auch Daten für Österreich. Konkret führten die Forscher 137.937 Suchanfragen von programmierten „virtuellen Agenten“ in Österreich, Deutschland, Belgien und der Schweiz durch. Diese virtuellen Agenten simulierten das suizidbezogene Suchverhalten echter deutschsprachiger Nutzer. Das Ergebnis der Auswertung zeigte, dass das SPR in Österreich und Belgien nie angezeigt wurde; in Deutschland und der Schweiz nur in etwa 20 Prozent der Fälle. „Dieses Ergebnis deutet auf eine ‚digitale Kluft‘ hin“, so Arendt. Österreich scheine ein blinder Fleck zu sein.

Google „stiehlt sich aus Verantwortung“

„Betreiber von Suchmaschinen wie Google haben eine wichtige gesellschaftliche Verantwortung. Google macht schon einiges und das ist gut so. Aber: Als global agierendes Unternehmen hat Google auch eine globale Verantwortung und es scheint momentan so, als ob sich Google aus dieser Verantwortung stiehlt“, so Arendt. Es sei unverständlich, warum in Ländern wie Österreich die Infobox mit Hilfsangeboten überhaupt nicht eingeblendet wird.

Die Forscher weisen außerdem auf eine Schwachstelle im Google-Algorithmus hin: Wird etwa nach dem Suchbegriff „selbstmord“ gesucht, wurde in Deutschland bei ungefähr der Hälfte aller Suchanfragen das SPR eingeblendet. Wurde zusätzlich noch nach einem Promi suchte, der sich das Leben genommen hat – also etwa nach „robin williams selbstmord“ – wurde die Box gar nicht mehr eingeblendet. Das sei problematisch, weil gerade Suizide prominenter Personen starke mediale und öffentliche Aufmerksamkeit erfahren und die Nachahmungsgefahr daher vergleichsweise hoch sei. „Es sollte kontinuierlich an einer Verbesserung des Algorithmus gearbeitet werden, um das präventive Potential zu erhöhen“, so Arendt. (TT.com/reh)