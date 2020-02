5G-Netz laut Experten aus derzeitiger Datenlage ungefährlich

Wien – Beim 5G-Mobilnetz ist laut den Experten des „Wissenschaftlichen Beirats Funk“ (WBF) „aus der derzeitigen Datenlage eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Mobilfunk nicht anzunehmen“. Dies war die Kernaussage der Vertreter nach einem Treffen mit der für Telekomagenden zuständigen Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Dienstag.

In dem rund 1,5 Stunden dauernden Gespräch tauschten sich Köstinger und die Wissenschafter demnach über aktuelle Erkenntnisse im Hinblick auf „Mobilfunk und Gesundheit“ aus. „Ich weiß, dass es in der Bevölkerung Bedenken gegen den Ausbau des 5G-Netzes gibt. Wir nehmen die diesbezüglichen Sorgen und Anliegen der Menschen sehr ernst. Gerade deshalb hat dieser unabhängige, wissenschaftliche Beirat eine besondere Rolle. Die Politik braucht in diese Situation belastbare Fakten“, sagte die Ministerin.