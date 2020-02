Turbulenzen in Deutschland: Wichtige Vorhaben der Koalition hängen nun in der Luft

Berlin – Die Rückzugsankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und ihr Startschuss für das Rennen um die Kanzlerkandidatur der Christdemokraten werfen für die Regierungskoalition in Deutschland die Frage auf, wer für die CDU noch was entscheiden und durchsetzen kann.

📽 Video | In Thüringen hat die CDU nur noch 13 Prozent, Linke steigt in Umfrage

Schon am Donnerstag trifft sich erstmals die Arbeitsgruppe des Koalitionsausschusses, um über die kostspieligen Themen Investitionen und Steuererleichterungen für Unternehmen zu beraten. Die Arbeitsgruppe soll für das nächste Treffen der Koalitionsspitzen am 8. März einen Vorschlag vorlegen, wie die Investitionen auch in den Folgejahren in der für 2020 geplanten Höhe von knapp 43 Milliarden Euro gehalten werden können. Für Personengesellschaften soll es eine Option geben, sich wie Kapitalgesellschaften und damit günstiger besteuern zu lassen.