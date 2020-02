Gut zu wissen: Was bei Sturmschäden am Fahrzeug zu tun ist und wer wann haftet

Innsbruck – Zwei Tage lang ist Sturmtief „Sabine" mit orkanartigen Böen durch Europa gezogen und hat einige Schäden hinterlassen – auch an so manchem Fahrzeug. Wer haftet aber eigentlich dafür, wenn ein herumfliegender Gegenstand oder gar ein Baum auf das Auto fällt? Ist der Schaden in jedem Fall von der Versicherung gedeckt? Und kann man beim Fahrrad auch darauf zählen? Was bei Sturmschäden am fahrbaren Untersatz zu tun ist, lesen Sie hier.