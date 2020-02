EU und USA senken CO2-Emissionen, weltweit 2019 kein Anstieg

Paris - Hoffnungsschimmer für den Klimaschutz: Der weltweite Ausstoß von Kohlendioxid aus der Energienutzung ist nach Daten der Internationalen Energieagentur 2019 wider Erwarten nicht mehr gestiegen. In der Europäischen Union gingen diese Emissionen sogar um fünf Prozent zurück, in Japan um vier Prozent und in den USA um 2,9 Prozent, wie die IEA am Dienstag in Paris mitteilte. Damit machten die großen Industrieländer Zuwächse in ärmeren Ländern wett.