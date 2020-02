Gut zu wissen: So kommen „Sabine" und Co zu ihren Namen

Innsbruck – Zu unliebsamem Ruhm kommen derzeit die Sabines dieser Welt: Dank des gleichnamigen Orkantiefs, das derzeit über Europa hinwegfegt, ist der Name hierzulande in aller Munde. In Großbritannien, Frankreich und Belgien macht hingegen „Ciara" zu schaffen. Doch seit wann wird ein solcher Sturm überhaupt auf einen Namen getauft? Warum muss es ein Frauenname sein? Und wer hat ausgerechnet „Sabine" zu so viel Berühmtheit verholfen?