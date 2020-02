Air Italy stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein

Rom - Italien ist neben den Schwierigkeiten um die Rettung der maroden Alitalia mit weiteren Problemen in der Flugverkehrsbranche konfrontiert. Die Aktionäre der zu Qatar Airways gehörenden italienischen Fluggesellschaft Air Italy kündigten am Dienstag die Liquidation der Airline an. Als Grund nannten sie "anhaltende strukturelle Marktschwierigkeiten".