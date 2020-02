Nach einem Vandalismusakt in Telfs bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Montagabend (19 Uhr) und Dienstagvormittag (9.20 Uhr) am Parkplatz in der Kirchstraße bei zwei Fahrzeugen eines Taxiunternehmens insgesamt drei Reifen zerstochen und eine Antenne abgeschraubt. Hinweise an die PI Telfs unter Tel. 059133/7126 erbeten. (TT.com)