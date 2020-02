Wie weiter, CDU? AKK-Nachfolger erwarten Mammutaufgaben

Von Jörg Blank und Christoph Trost, dpa

Berlin – Merz, Laschet, Spahn, Söder – wer auch immer bei der Union aus CDU und CSU in Deutschland Kanzlerkandidat und bei der CDU Chef wird: Er steht vor Mammutaufgaben.

Er muss die Grünen beim Kampf ums Kanzleramt abwehren. Die Risse in der CDU kitten. Den Richtungsstreit beenden. Die Erosion als Volkspartei stoppen. Die von Kanzlerin Angela Merkel hinterlassenen inhaltlichen Leerstellen stopfen und Themen mit zugkräftigen Köpfen besetzen. Seit der Thüringen-Krise herrscht bei der CDU Chaos. Daraus wieder herauszukommen, wird wohl nur im Team gehen. Und mit der bayerischen Schwesterpartei CSU.

Machtvakuum droht

Den deutschen Christdemokraten droht nach dem überraschenden Rückzug auf Raten von Annegret Kramp-Karrenbauer ein Machtvakuum, das auch den Erfolg bei der kommenden Parlamentswahl 2021 gefährden kann – und in das die Grünen hineinstoßen könnten. Vor allem die CSU ist alarmiert, sie fürchtet, in einen Abwärtssog hineingezogen zu werden.

Die angeschlagene Noch-CDU-Chefin AKK und der mächtige CSU-Vorsitzende Markus Söder haben jetzt vor allem die Aufgabe, eine gemeinsame Lösung für die Kanzlerkandidatur zu finden. Doch schon kurz nach Kramp-Karrenbauers Ankündigung tritt Söder bei der Nachfolgefrage kräftig aufs Gas – und Kramp-Karrenbauer bremst.

Es dürfe in der CDU jetzt nicht irgendeinen „Schönheitswettbewerb“ bis zum regulären Parteitag Anfang Dezember geben, verlangt der Bayer. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt legt am Dienstag nach. Ein Zeitplan über Monate hinweg sei abwegig: „Krisenhafte Situationen bewältigt man nicht durch das Zelebrieren der Krise, sondern durch Handeln.“ Kramp-Karrenbauer hatte am Montagabend dagegen in der ARD betont, sie sehe keinen Anlass, am bisherigen Zeitplan zu rütteln.

Kraftprobe für scheidende Parteichefin

Doch hat die scheidende CDU-Chefin – Merkels einstige Wunschkandidatin für Parteivorsitz und Kanzleramt – tatsächlich noch die Kraft, den Kanzlerkandidaten-Prozess von vorne zu führen, wie sie das will? Oder ist sie nun eine „lame duck“, eine „lahme Ente“ – und die alten-neuen starken Männer in der Union machen die Sache unter sich aus? Gut möglich, dass Kramp-Karrenbauer und Söder an diesem Wochenende am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz die verzwickte Lage beraten – doch die Terminpläne sind eng.

Schon am Montagabend macht die Meldung die Runde, der Regierungschef des Landes Nordrhein-Westfalen – Armin Laschet – sowie Ex-CDU/CSU-Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn seien in Kontakt und wollten sich absprechen. Alle kommen aus Nordrhein-Westfalen, sie könnten sich gegenseitig blockieren. Eine Absprache in der Runde wäre so etwas wie eine Vorentscheidung über die Kanzlerkandidatur. Die Meldung von dem Treffen wird nicht bestätigt – alle seien immer irgendwie im Gespräch, heißt es lediglich. Und auch der machtbewusste CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus – ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen – will bei der Entscheidung über Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitz ein wichtiges Wort mitreden.

Die CSU besteht ohnehin vehement auf einer Mitsprache bei der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur - und fordert eine bestimmte Schrittfolge ein: Zunächst müsse die Frage des CDU-Parteivorsitzes geklärt werden, dann die Kanzlerkandidatur, und zwar zusammen mit der CSU, argumentiert Söder am Dienstag – aber nur intern. Vor den Kameras schickt er seinen Generalsekretär Markus Blume vor, der fordert, zuerst müsse die CDU für sich die Frage des Parteivorsitzes klären. „Danach werden wir miteinander in der Union, CDU und CSU gemeinsam, die Frage der Kanzlerkandidatur gemeinsam klären.“

Kandidaten mit Angriffsflächen

Für etliche in der Union – auch in der CSU – steht der 39-jährige Spahn am ehesten für Aufbruch, Erneuerung. Doch andere in CDU und CSU halten ihn für zu jung – auch angesichts der gigantischen Probleme in Deutschland und auf internationaler Ebene. Außerdem habe er ja noch Zeit.

Die Nachfolge-Kandidaten (von oben links im Uhrzeigersinn): Friedrich Merz, Markus Söder, Armin Laschet und Jens Spahn. © JOHN MACDOUGALL

Laschet ist in der Union als Versöhner bekannt, das könnte angesichts der Spaltung überall für ihn sprechen. Zudem ist er Chef des größten CDU-Landesverbandes, das gibt ihm intern große Macht. Doch andere fürchten, Laschet stehe zu sehr für eine Fortsetzung des Systems Merkel.

Und Merz? Im Wirtschaftsflügel gilt er vielen nach wie vor als Hoffnungsträger. Doch auch er bietet Angriffsflächen, wie etwa sein Engagement beim weltweit größten Anlageverwalter Blackrock – das er demnächst beendet.

„AKK“ muss außerdem in Absprache mit den störrischen Parteifreunden in Thüringen die dortige Regierungskrise lösen. Und verhindern, dass der nächste Anlauf zur Wahl eines Ministerpräsidenten wieder im Desaster endet und die CDU womöglich doch noch einmal mit der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD) stimmt. Eine Lösung ist in dem ostdeutschen Land noch nicht absehbar.

Außerdem: Inhaltlich hat Kramp-Karrenbauer ihre Partei zwar bei einigen Themen neu aufgestellt, doch der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen. Bei zentralen Themen wie Klimawandel, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Sicherheits- und Außenpolitik ist die Arbeit an einem markanten Profil noch längst nicht abgeschlossen.

Wie mit den eigenen Rechtskonservativen umgehen?

Schließlich muss die CDU auch klären, wie sie mit den ultrakonservativen Störenfrieden von der rechtskonservativen Parteigruppierung Werteunion umgehen will. Während die einen sogar einen Ausschluss für möglich halten, fordern die anderen die Werteunions-Mitglieder auf, ihr CDU-Parteibuch zurückgeben. Wieder andere warnen, die Gruppe aufzuwerten. Droht am Ende sogar die Spaltung in eine christlich-konservative und eine national-konservative CDU?

Und auch die Abgrenzung nach links fällt manchen in der CDU nicht leicht. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) etwa hält die Linkspartei für nicht so schlimm wie die AfD. Nicht nur in der CSU schütteln sie darüber den Kopf - gerade im Osten haben viele CDU-Mitglieder nicht vergessen, was die Vorgänger der Linkspartei in der damaligen, kommunistischen DDR-Diktatur angerichtet haben.

Merkels Problem

Auch Merkel hat ein Problem: Ihr Plan einer geordneten Nachfolge hat sich mit dem angekündigten Rückzug von Kramp-Karrenbauer im Nichts aufgelöst. Unbedingt, so ist seit Monaten zu hören, will Merkel die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte selbst als Kanzlerin mitbestimmen. Doch die Ansage Kramp-Karrenbauers, die Personaltrennung zwischen Kanzleramt und Parteivorsitz habe sich als nicht sinnvoll erwiesen, birgt Sprengstoff für die Amtsinhaberin.

Was ist, wenn sich die Union etwa bis zum Sommer auf einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten einigt und der auch CDU-Chef werden soll? Ihm drohte das gleiche Chaos wie AKK, die am Ende wohl daran verzweifelt ist, dass ihr die wichtigen Machtinstrumente einer Kanzlerin fehlten. Zudem bestünde die Gefahr, dass ein mehr als ein Jahr vor der Parlamentswahl in Deutschland nominierter Unions-Kanzlerkandidat von der Konkurrenz und internen Gegnern politisch geschreddert würde. Vor dieser Gefahr soll Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble am Montag im CDU-Vorstand gewarnt haben. Auch in der CSU fürchtet man genau dies.