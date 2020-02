Die Abschlachtung von 33 Stück Rotwild in Kaisers empört Jägerschaft, Dorfbevölkerung und zahllose Unbeteiligte gleichermaßen. Es ist nicht die Tatsache, dass Rotwild in großer Zahl geschossen werden muss, um die weitere Ausbreitung der von den Tieren auf den Menschen übertragbaren Tbc-Seuche zu verhindern, die so aufregt. Es geht um die Art und Weise, wie diese behördlich angeordnete Keulung exekutiert wurde.