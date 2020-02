Samsung stellte neues Falt-Smartphone „Z Flip“ vor

San Francisco – Samsung macht einen neuen Anlauf, faltbare Smartphones als neue Produktkategorie zu etablieren. Der Branchenführer stellte am Dienstag das Modell Z Flip vor, das sich auf die Größe eines herkömmlichen Smartphones ausfalten lässt - und zusammengeklappt etwa so groß wie eine Puderdose ist. Der Preis liegt mit knapp 1500 Euro am oberen Ende davon, was man für klassische Telefone bezahlt – worin Marktforscher ein Problem für breitere Verkäufe sehen.