44-Jähriger in Innsbruck von Unbekannten verprügelt und beraubt

Innsbruck – Brutaler Überfall auf offener Straße in Innsbruck: Am Dienstagabend wurde ein 44-jähriger Österreicher von einem Unbekannten gegen 20.20 Uhr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer flüchtete daraufhin mit seinen Begleitern.

Der 44-Jährige nahm die Verfolgung auf. In einer nahegelegenen Querstraße stolperte er und kam zu Sturz. Als die Unbekannten das merkten, kehrten sie um und traten auf den am Boden liegenden Mann ein. Dann stahlen sie ihm auch noch die Geldtasche, in der er einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag hatte.