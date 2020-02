Tiroler Landesrätin Fischer fordert endlich grüne Handschrift in Bundesregierung

Innsbruck – Zu passiv. So fällt das Urteil von Integrations- und Sozialreferentin Gabriele Fischer (Grüne) zum derzeitigen Kurs der Grünen auf Bundesebene in der Koalition mit der ÖVP aus. Vor allem in der Integrations- und Migrationsspolitik. „Es kann doch nicht sein, dass Asylwerber, die eine Ausbildung in einem Mangelberuf absolvieren, von Abschiebung bedroht sind.“ Hier erwartet sich Fischer rasch eine Lösung, wie die Aufnahme aller Mangelberufe in die Liste der Aufschubgründe in Asylverfahren. Aber kein Herumlamentieren. Überhaupt: „Asylwerber, die bei uns eine Lehrer absolvieren wollen, sollen wie in Deutschland unter eine ‚3 plus 2‘-Regelung fallen. Sie können danach eine zweijährige Anschlussbeschäftigung ausüben, wenn der Asylantrag abgelehnt wird.“