Spekulationen um Hamilton bei Ferrari, Vettel bleibt erste Wahl

Reggio Emilia – Ferrari-Teamchef Mattia Binotto scheint gewillt, Sebastian Vettel weiter die Treue zu halten. Bei der Suche nach einem zweiten Fahrer neben Charles Leclerc ab der Saison 2021 sei der viermalige Weltmeister aus Deutschland der erste Ansprechpartner, sagte Binotto am Dienstag am Rande der Präsentation des neuen Formel-1-Rennwagens. Spekuliert wird über eine mögliche Verpflichtung von Lewis Hamilton.

Während Vettels Vertrag Ende 2020 ausläuft, erhielt der 22-jährige Leclerc im Dezember einen neuen Kontrakt bis 2024. Das ist ein immenser Vertrauensbeweis, wenn man bedenkt, dass Ferrari in der Vergangenheit selbst seinen erfolgreichsten Fahrern selten so lange ausgelegte Verträge gab.

Auch Mercedes-Star Hamilton, der in dieser Saison seinen siebenten WM-Titel anstrebt, ist im letzten Jahr seines laufenden Vertrags. Während Vettels Leistungen nicht mehr so konstant wie früher sind, jagt beim drei Jahre älteren Briten in rascher Abfolge ein Karriere-Meilenstein den nächsten. Hamilton, der sich im vergangenen Jahr mit Ferrari-Präsident John Elkann getroffen hat, wäre in vielerlei Hinsicht ein Upgrade zum Deutschen.