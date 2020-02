Leiche zerstückelt und einbetoniert: Lebenslange Haft für Liebespaar

In dem Fall ist inzwischen auch die minderjährige Tochter der Angeklagten als potenzielle Mittäterin angeklagt. Gegen sie wird ab Mittwoch in einem separaten Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts Itzehoe unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Die Tochter galt zunächst lediglich als Zeugin der Ereignisse.

In dem unübersichtlichen Fall geht es um den Mord am früheren Freund der 39-Jährigen. Beide lebten gemeinsam mit ihren zwei Töchtern auf einem Bauernhof bei Dammfleth im Westen Schleswig-Holsteins. Die Frau meldete ihren Lebensgefährten schließlich im April 2017 als vermisst.

Die beiden Angeklagten hatten sich rund 20 Jahre zuvor im Hamburger Rotlichtmilieu kennengelernt. 2016 begannen sie nach Überzeugung des Gerichts ein „heimliches Verhältnis". 2017 folgte sein Einzug auf dem Reiterhof. Offenbar gefiel dem 47-Jährigen das heimliche Dreiecksverhältnis nicht. Denn im April 2017 schlug er der Frau und ihrer damals 14 Jahre alten Tochter vor, den 42-jährigen Nebenbuhler gewaltsam zu beseitigen. „Morgen bringen wir meinen Vater um", teilte die 14-Jährige laut Gericht ihrem damals 16 Jahre alten Freund per Whatsapp mit. Mutter und Tochter lockten das Opfer unter einem Vorwand in ein Zimmer, in dem sich der neue Partner der Frau versteckte. Dieser tötete den Freund der Frau dann per Kopfschuss.