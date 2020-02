Absage von China-GP wegen Coronavirus laut F1-Boss Carey „wahrscheinlich"

Shanghai – Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Formel-1-Grand-Prix von China wegen des grassierenden Coronavirus nicht wie geplant am 19. April auf dem Shanghai International Circuit stattfinden. Der Internationale Automobilverband (FIA) hatte bereits vor Wochen mitgeteilt, dass er die Entwicklung in China, wo bereits mehr als 1100 Menschen dem Virus zum Opfer gefallen sind, genau beobachte.

Das Rennen in Shanghai ist als vierter Saisonlauf in diesem Jahr angesetzt. Laut einem Bericht der Times sollte noch am Mittwoch die offizielle Mitteilung zur Absage erfolgen. Es werde allerdings noch über eine Verschiebung oder gänzliche Streichung aus dem WM-Kalender 2020 diskutiert. Da heuer erstmals 22 Rennen in der Motorsport-Königsklasse stattfinden sollen, sei es schwer, einen neuen Termin zu finden.