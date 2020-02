Jetzt auch offiziell: China-Grand-Prix wegen Coronavirus verschoben

Shanghai – Der für 19. April geplant gewesene Grand Prix von China wurde am Mittwoch wegen des grassierenden Coronavirus auf vorerst unbestimmte Zeit verschoben. Das Rennen solle zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachgeholt werden, "wenn die Situation sich verbessert", teilten die Motorsport-Königsklasse und der Internationale Automobilverband (FIA) in einer gemeinsamen Aussendung mit.

Die Formel-1-WM startet am 15. März traditionell mit dem Australien-Grand-Prix in Melbourne, eine Woche später geht es in der Wüste von Sakhir in Bahrain weiter. Am 5. April soll erstmals in Vietnam auf einem Stadtkurs in Hanoi gefahren werden. Doch auch an der Premiere dieses Rennens gibt es inzwischen Zweifel wegen des Coronavirus. Hanoi liegt nur rund 150 Kilometer entfernt von der Grenze zu China.