Zur Arbeit, zum Schnitzelessen und retour

Auf die Idee, sich ein Stadtrad auszuleihen, ist Stefan Riedinger sozusagen aus der Not heraus gekommen. „Im September 2018 wurde mein Rad gestohlen. Von den Stadträdern hatte ich schon gehört – also habe ich es einfach einmal ausprobiert.“ Seitdem hat er nie wieder ein anderes Rad benutzt – abgesehen von seinem Mountainbike. Ein paar Wochen nach dem Diebstahl hat er sein Rad sogar in der Stadt gesehen, allerdings in keinem guten Zustand. „Also habe ich es stehen gelassen und bin beim Stadtrad geblieben.“ Der junge Assistenzarzt an der Innsbrucker Klinik nutzt das Stadtrad täglich für den Weg in die Arbeit und retour. „Und auch manchmal sonntags, um zum Schnitzel essen zu fahren“, erzählt er.