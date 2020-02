„Musik im Riesen" widmet sich Tiroler Komponisten Werner Pirchner

Wattens – Das Tiroler Kammermusikfestival „Musik im Riesen" in Innsbruck und in Wattens setzt anlässlich des 80. Geburtstages von Werner Pirchner mit der Musik des Tiroler Komponisten einen Schwerpunkt. Zwei der sechs Konzerte von 21. bis 24. Mai sowie ein Vorkonzert am 18. Mai sind Pirchners Werken gewidmet. Der 2001 verstorbene Komponist wäre am 13. Februar 80 Jahre alt geworden.