Alter Look und hohe Ziele für 2020 bei Red Bull Racing

Silverstone – Einen Tag nach Ferrari hat mit Red Bull ein zweites Formel-1-Topteam die Hüllen fallen lassen. Der österreichische Rennstall mit Sitz im englischen Milton Keynes stellte am Mittwoch erste Bilder des neuen Autos ins Netz, das in der am 15. März in Melbourne beginnenden WM-Saison zum Einsatz kommen wird. Rein optisch unterscheidet sich der „RB16“ kaum von seinem Vorgängermodell.