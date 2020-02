24-Jährige geriet in Reith bei Seefeld ins Schleudern: Mehrere Verletzte

Reith bei Seefeld – Auf der Seefeld Bundesstraße hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall mit mehreren Verletzten ereignet. Eine 24-Jährige war mit ihrem Auto von Deutschland kommend in Richtung Zirl unterwegs. Gegen 8.30 Uhr geriet sie im Gemeindegebiet von Reith bei Seefeld ins Schleudern. Mit dem Heck prallte ihr Auto gegen einen entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 41-jährigen Türken. Der Pkw der Frau wurde weiter geschleudert und prallte noch in das Auto eines 24-jährigen Österreichers. Auch er war wie der Lkw-Fahrer in Richtung Deutschland unterwegs.