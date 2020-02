Kramp-Karrenbauer spricht kommende Woche mit möglichen Nachfolgern

Ab der kommenden Woche will sie nun mit Interessenten sprechen. Darüber hatte zuerst die Rheinische Post (Donnerstagsausgabe) berichtet. Völlig unklar ist nach Angaben aus Parteikreisen bisher, ob es einen Sonderparteitag zur Kür von Kanzlerkandidat und neuem Vorsitzenden geben wird. Der reguläre Parteitag im Dezember in Stuttgart soll demnach auf jeden Fall stattfinden. Dort soll unter anderem das neue CDU-Grundsatzprogramm verabschiedet werden.

Als Interessenten für Kramp-Karrenbauers Nachfolge werden insbesondere der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz, Gesundheitsminister Jens Spahn und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet gehandelt. Spahn äußerte sich am Mittwoch erstmals zu seinen Ambitionen. Er habe immer gesagt, „dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen“, sagte er in Berlin. In welcher Konstellation dies geschehen könne, „darüber reden wir jetzt eben in den nächsten Tagen“.