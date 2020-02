Zeichen stehen bei Schröcksnadel auf Abschied

Saalbach-Hinterglemm, Innsbruck – Am 30. Juli wird der erfolgreiche Unternehmer Peter Schröcksnadel 79 Jahre alt. Einen Monat davor darf er sich ebenfalls feiern lassen: 30 Jahre ist es nämlich her, dass der Tiroler im Juni 1990 an die Spitze des Österreichischen Skiverbandes gewählt wurde. Und im Mai will der ÖSV-Präsident beim Kongress des Internationalen Skiverbandes im thailändischen Pattaya um die Ski-Weltmeisterschaft 2025 in Saalbach-Hinterglemm kämpfen. Damit soll sich für ihn der Kreis schließen. 1991 führte Schröcksnadel als Präsident erstmals ein rot-weiß-rotes Team zu einer Skiweltmeisterschaft. Eben nach Saalbach.

In Pension zu gehen ist für Schröcksnadel deshalb nicht so einfach. Noch hat er eine Mission zu erfüllen. In einem Ö3-Interview am Mittwoch, ebenfalls aus Saalbach, befeuerte er wieder die Spekulationen. Man müsste nicht aufhören, „aber man muss wissen, wann es Zeit ist aufzuhören“, sagte Schröcksnadel. Die Entscheidung, wie es in Zukunft weitergeht, will er im Juni nach dem FIS-Kongress treffen.