Leiche im Keller gefunden: Kriminalpolizei ermittelt in Kössen

Kössen – Mordalarm in Kaiserwinkl: Wie die Polizei bestätigt, wurde am Donnerstag in Kössen in einem Keller eine Leiche gefunden. Die Frau sei unter Umständen keines natürlichen Todes gestorben, Ermittler seien vor Ort. Genauere Angaben dazu seien zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. (TT.com)