Leiche in Kössen gefunden: Polizei geht von Beziehungstat aus

Kössen – Mordalarm in Kaiserwinkl: Wie die Polizei bestätigt, wurde am Donnerstag in Kössen in einem Keller eine Leiche gefunden. Die Frau sei keines natürlichen Todes gestorben, bestätigte die Polizei schließlich Donnerstagmittag. Man gehe von einer Beziehungstat aus. Genaueres soll am Nachmittag bekannt gegeben werden. (TT.com)