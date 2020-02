Leiche in Kössen gefunden: Ehefrau lag tot im Keller

Kössen – Frau tot, Ehemann unter Mordverdacht: So lautet die Kurzfassung eines Dramas in Kössen, das seit Donnerstagvormittag das Landeskriminalamt beschäftigt. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die 52-Jährige erdrosselt oder erwürgt wurde“, beschreibt Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes, den Ermittlungsstand. „Jedenfalls war’s ein Angriff gegen den Hals. Genaueres werden wir erst nach der Obduktion am Freitag wissen.“ Der Ehemann konnte noch nicht befragt werden. Er stand vermutlich unter dem starken Einfluss von Medikamenten.