Hannah Prock verzichtet nach Trainingssturz auf WM-Antreten

Sotschi – Die Tiroler Kunstbahnrodlerin Hannah Prock muss auf ein WM-Antreten diese Woche in Sotschi verzichten. Die 20-Jährige zog sich am Mittwoch bei einem Sturz eine Unterarmprellung und eine Schnittverletzung zu, sie konzentriert sich nun auf die Junioren-WM nächste Woche in Oberhof. Bestzeit im Abschlusstraining der Herren markierte David Gleirscher. Die Titelkämpfe beginnen am Freitag mit dem Sprint.