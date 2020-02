Dreßen triumphierte in Saalbach, ÖSV-Abfahrer nicht am Podest

Saalbach-Hinterglemm – Thomas Dreßen feierte am Donnerstag seinen fünften Sieg im Ski-Weltcup. Der Deutsche gewann die Abfahrt von Saalbach 0,07 Sekunden vor dem Schweizer Beat Feuz, der damit unmittelbar vor dem Gewinn der Abfahrtskugel feststeht. Hinter Feuz folgten mit Mauro Caviezel, Carlo Janka und Niels Hintermann drei weitere Schweizer auf den Plätzen drei, vier und fünf.

Als bester Österreicher landete Vincent Kriechmayr an der sechsten Stelle, Matthias Mayer – 2015 in Saalbach Doppelsieger – schaffte es als Elfter nicht in die Top Ten. Damit endete auch die fünf Rennen währende Serie von Heimsiegen bei Herren-Weltcup-Abfahrten (Paris/Bormio, Feuz/Wengen, Mayer/Kitzbühel, Dreßen/Garmisch).