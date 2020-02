Auch Sportkletter-Weltcups in China wegen Coronavirus abgesagt

Wegen des Coronavirus streichen auch die Sportkletterer ihre geplanten Weltcups in China. Wie der Weltverband (IFSC) am Mittwochabend mitteilte, wurden die für April geplanten Wettkämpfe in Wujiang und Chongqing gestrichen. Ob, wann und wo die Events nachgeholt werden, soll zeitnah entschieden werden.

In ihrer ersten Olympia-Saison steht für die Kletterer nach der EM im März in Moskau, wo die letzten kontinentalen Startplätze für die Sommerspiele vergeben werden, der Weltcup-Auftakt in der Schweiz an. Kurz danach waren eigentlich die beiden Weltcups in China geplant. (APA)