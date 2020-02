Kurios: Bei ARD und ZDF verjährt die Liebe zweimal nicht

Den Anfang macht am 22. März um 20.15 Uhr im Zweiten die „Herzkino“-Produktion "Inga Lindström: Liebe verjährt nicht“ mit Lena Meckel. Sie spielt die junge Maren, die in der Bretagne eine Surfschule eröffnen will, aber erstmal in ihren Heimatort zurückkehrt und dort– so der ZDF Text – "nicht nur auf einen süßen Hund trifft".