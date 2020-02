WSG-Tormann Oswald gesperrt: Jetzt schlägt Beccaris große Stunde

Wattens – „Mit einer möglichen Sperre will ich mich jetzt gar nicht viel beschäftigen. Das bringt eh nichts. Ich gehe davon aus, dass der Ferdl am Sonntag spielen kann“, meinte Wattens-Trainer Thomas Silberberger noch am frühen Donerstagnachmittag. Da hat sich der Wörgler getäuscht:

Der ÖFB erstattete Anzeige wegen des ausgestreckten Mittelfingers in Richtung der Austria-Fans bei der Cup-Niederlage in Lustenau, am Abend tagte dann der Bundesliga-Strafsenat und sprach ein Zwei-Spiele-Sperre (eines davon bedingt) aus. Damit muss die WSG am Sonntag beim Rekordmeister auf ihren Kapitän und die Nummer eins verzichten.