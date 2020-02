Skifahrer starb nach Sturz in Bachbett am Stubaier Gletscher

Neustift, Rohrberg – Tragisch endete der Sturz eines Skifahrers am Stubaier Gletscher. Der Urlauber fuhr am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Skiroute "Wilde Grube" talwärts. Der 45-Jährige dürfte dann nach Schilderung seines Begleiters plötzlich von der Piste abgekommen sein. Der Däne stürzte in das angrenzende Bachbett.