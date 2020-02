43-Jähriger trat nach Kleinkind in Jenbach: Festnahme

Jenbach – Ein 43-jähriger Passant versuchte am Donnerstagnachmittag in Jenbach, ein einjähriges Kind mit dem Fuß zu treten – ohne erkennbaren Grund. Der Mann verfehlte das Mädchen, das auf einem Dreirad saß, nur um wenige Zentimeter. Die Eltern alarmierten die Polizei.

Eine Streife konnte den 43-Jährigen kurz nach der Tat anhalten und nahm ihn vorläufig fest. Im Zuge weiterer Erhebungen konnte dem Mann noch eine Sachbeschädigung an einem Pkw in Terfens am selben Tag nachgewiesen werden. Der Mann, der laut Polizei an einer psychischen Beeinträchtigung leidet, wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)