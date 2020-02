Unbekannte ließen Geld aus Sportzentrum in Telfs mitgehen

Telfs – Zu einem sogenannten Einschleichdiebstahl ist es am Donnerstagabend in Telfs gekommen. Zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr schlichen sich Unbekannte in die Umkleidekabinen eines Sportzentrums. Aus den dort abgelegten Kleidungsstücken, den Rucksäcken und Taschen suchten sie die Geldbörsen heraus. Die Geldscheine ließen sie mitgehen, Münzgeld und andere Wertgegenstände wurden zurückgelassen. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Eurobetrag. (TT.com)