37-Jähriger in Innsbruck mit Waffe bedroht, Täter flüchtete mit Zigaretten

Innsbruck – Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr kam es in der Karl-Innerebner-Straße in Innsbruck zu einem eher kuriosen Raubüberfall. Nachdem ein 37-Jähriger die Bitte eines Unbekannten um eine Zigarette ablehnte, folgte ihm dieser. Als sich der 37-Jährige umdrehte, bemerkte er, dass der Unbekannte eine silberne Faustfeuerwaffe in der Hand hielt. Daraufhin streckte er diesem sofort sein Handy und eine Packung Zigaretten entgegen. Doch der Unbekannte nahm nur die Zigaretten, drehte sich um und ging weg.