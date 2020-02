Holiday on Ice, FreeSki, Matschgerer: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Wir befinden uns mitten drin in der fünften Jahreszeit, womit natürlich vor allem am Wochenende ordentlich auf die Pauke gehauen werden darf. Fasnacht und Fasching hochleben lassen man zum Beispiel am Samstag beim „Mullerball" in Rum oder beim großen „Matschgerer-Umzug" in Mils am Sonntag. Kleine Faschingsfreunde können es beim traditionellen TT-Kinder-Eisfest in der Olympiahalle so richtig bunt treiben. Ebendort werden von Freitag bis Sonntag mit „Showtime" auch die Highlights der über 50-jährigen Erfolgsgeschichte der „Holiday on Ice"-Show in fünf Aufführungen gezeigt. Anlass zum Feiern gibt am Freitag auch schon aus anderem Grund – statt der Narren lebt die Liebe hoch. Valentins-Specials für Singles wie Pärchen gibt es etwa bei der „Valentine's Party" in der Coffee Bar in Innsbruck. Alle Details: